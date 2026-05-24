Napoli-Udinese le formazioni ufficiali | Conte sorprende tutti!

Notizia in breve

Le formazioni ufficiali di Napoli e Udinese sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio al Maradona. L’allenatore del Napoli ha deciso di sorprendere con alcune scelte di formazione, lasciando i tifosi senza certezze. Entrambe le squadre scendono in campo per l’ultima giornata di campionato, con i padroni di casa che puntano a mantenere il secondo posto e gli ospiti determinati a chiudere la stagione al meglio contro una big.