Napoli-Udinese le formazioni ufficiali | Conte sorprende tutti!
Le formazioni ufficiali di Napoli e Udinese sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio al Maradona. L’allenatore del Napoli ha deciso di sorprendere con alcune scelte di formazione, lasciando i tifosi senza certezze. Entrambe le squadre scendono in campo per l’ultima giornata di campionato, con i padroni di casa che puntano a mantenere il secondo posto e gli ospiti determinati a chiudere la stagione al meglio contro una big.
A breve in campo Napoli e Udinese si sfideranno al Maradona per l’ultima giornata di campionato. Azzurri che vogliono consolidare il secondo posto in classifica, friulani che vogliono chiudere il campionato dignitosamente contro una big della Serie A. Conte intanto sorprende tutti, in quella che molto probabilmente sarà la sua ultima formazione a Napoli, con De Bruyne che si accomoda nuovamente in panchina. Conte sceglie ancora Elmas: il belga di nuovo dalla panchina. Dopo l’esclusione di Pisa, arriva anche quella del Maradona per Kevin De Bruyne, che partirà dalla panchina. Una scelta frutto anche dell’imminente Mondiale, alla quale KDB parteciperà con il suo Belgio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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