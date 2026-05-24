Napoli-Udinese la decide Hojlund | il racconto del match

Notizia in breve

La partita Napoli-Udinese si è conclusa con una rete decisiva di Rasmus Hojlund. La sfida, valida per l'ultima giornata di Serie A, si è conclusa con questa rete che ha determinato il risultato finale. La gara si è disputata nella 38a e ultima giornata del campionato. Non ci sono altri dettagli sul punteggio o sugli altri marcatori.