Napoli-Udinese la decide Hojlund | il racconto del match
La partita Napoli-Udinese si è conclusa con una rete decisiva di Rasmus Hojlund. La sfida, valida per l'ultima giornata di Serie A, si è conclusa con questa rete che ha determinato il risultato finale. La gara si è disputata nella 38a e ultima giornata del campionato. Non ci sono altri dettagli sul punteggio o sugli altri marcatori.
Il racconto di Napoli-Udinese, sfida valida per la 38a e ultima giornata di Serie A, decisa dalla rete di Rasmus Hojlund. Il gol del danese ha permesso agli azzurri di chiudere il campionato al secondo posto. Napoli-Udinese: il racconto dell’ultima partita dell’anno. Antonio Conte chiude la sua esperienza a Napoli con una vittoria sull’Udinese, grazie all’undicesima rete in campionato di Rasmus Hojlund. Gli azzurri partono fortissimo, con una super chance per Alisson Santos dopo 1 minuto e mezzo, ma Okoye è bravo a respingere. Lo stesso attaccante brasiliano, però, si fermerà prima del 10? per via di un infortunio alla coscia. Il Napoli trova la rete del vantaggio al 24? con un imbucata del subentrante De Bruyne, che lancia Hojlund verso la porta, con il danese che non può sbagliare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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Fiorentina Atalanta 2-2 Bologna Inter 2-1 Lazio Pisa 3-0 Parma Sassuolo 0-1 Napoli Udinese 4-3 Verona Roma 0-3 Lecce Genoa 1-0 Milan Cagliari 1-1 Torino Juventus 2-1 Cremonese Como 1-3 #PronoTwitter38 x.com
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