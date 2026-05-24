Al minuto 7 della partita tra Napoli e Udinese, Alisson Santos si è infortunato a un muscolo. Poco dopo, anche Lobotka ha riportato un problema muscolare. In campo sono entrati De Bruyne e Gilmour.

Infortunio per Alisson Santos intorno al minuto 7' della prima frazione di gioco tra Napoli e Udinese. Il brasiliano, in seguito a uno scatto, ha accusato un fastidio alla coscia. Si è immediato accasciato al suolo e chiesto l'intervento dei medici. Al suo posto De Bruyne. Al minuto 35 si ferma anche Lobotka, per lo slovacco problema muscolare. Al suo posto entra Gilmour. Doppio infortunio per il Napoli nel giro di mezz'ora di gioco. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore, Alisson e Lobotka chiudono nel peggiore dei modi possibili la loro stagione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Udinese, infortunio muscolare per Alisson e Lobotka: entrano De Bruyne e Gilmour

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