Napoli-Udinese il saluto al Maradona di Juan Jesus e Anguissa
Durante la partita tra Napoli e Udinese, Juan Jesus e Anguissa si sono fermati al Maradona per salutare il pubblico. Potrebbero essere altri giocatori a fare lo stesso, lasciando il stadio prima di lasciare la squadra. La scena ha coinvolto alcuni calciatori che hanno voluto rendere omaggio al campo prima di terminare la loro esperienza con il club. La partita si è svolta come previsto, senza ulteriori eventi significativi.
Juan Jesus, Anguissa, ma non solo. Potrebbero essere tanti gli azzurri che oggi, al Maradona, saluteranno Napoli un'ultima volta prima dell'addio. Contro l'Udinese, questo pomeriggio, andrà in scena l'ultima sfida dell'anno, un match che chiuderà la stagione azzurra e che segnerà anche la chiusura di un ciclo durato ben più dei due anni di Antonio Conte. L'allenatore azzurro è pronto a salutare il pubblico di Napoli dopo appena due anni. Due stagioni in cui ha saputo raccogliere, insieme alla sua squadra, uno scudetto e una Supercoppa Italiana, oltre alle due qualificazioni in Champions League, l'ultima certificata lo scorso weekend con la larga vittoria a Pisa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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