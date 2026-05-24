napoli udinese il saluto al maradona di juan jesus e anguissa

Notizia in breve

Durante la partita tra Napoli e Udinese, Juan Jesus e Anguissa si sono fermati al Maradona per salutare il pubblico. Potrebbero essere altri giocatori a fare lo stesso, lasciando il stadio prima di lasciare la squadra. La scena ha coinvolto alcuni calciatori che hanno voluto rendere omaggio al campo prima di terminare la loro esperienza con il club. La partita si è svolta come previsto, senza ulteriori eventi significativi.