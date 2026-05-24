Napoli-Udinese dubbio De Bruyne e secondo posto in bilico | tutto quello che c’è in gioco
Nel match tra Napoli e Udinese, l’ultima giornata della Serie A 20252026, il Napoli affronta l’Udinese allo Stadio Maradona. Durante la partita, si è verificato un dubbio riguardo alla presenza di De Bruyne, che potrebbe aver avuto un ruolo nel risultato finale. La partita determina il secondo posto in classifica, con entrambe le squadre in bilico. Nessun altro dettaglio sui risultati o sugli eventuali episodi specifici.
? In Sintesi Il Napoli chiude la sua stagione affrontando l’ Udinese allo Stadio Maradona nell’ultima giornata della Serie A 20252026. Con la qualificazione in Champions League già aritmeticamente in tasca, la squadra di Antonio Conte cerca i punti necessari per blindare il secondo posto in classifica dagli assalti del Milan. Per l’occasione, il tecnico azzurro valuta alcuni cambi di formazione: Matteo Politano rientra dalla squalifica, mentre sulla trequarti è vivo il ballottaggio tra Elmas e Kevin De Bruyne per affiancare Alisson Santos alle spalle di Hojlund. Ancora panchina per Zambo Anguissa. L’Udinese, già salva, arriva a Napoli in piena emergenza infortuni, priva di Nicolò Zaniolo (stagione finita) e dello squalificato Kamara. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
UDINESE vs NAPOLI DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE
Notizie e thread social correlati
De Bruyne: “Napoli-Milan per il secondo posto, per il momento. Modric top player”Kevin De Bruyne, centrocampista belga nato nel 1991, ha commentato la partita tra Napoli e Milan, indicando che la sfida riguarda il secondo posto in...
De Bruyne in dubbio anche per Pisa-NapoliKevin De Bruyne non ha partecipato all’ultima partita del Napoli contro il Bologna a causa di un trauma al volto subito durante l’allenamento.
Temi più discussi: Napoli-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie A; Napoli-Udinese, la presentazione; Panchina Napoli: Sarri prende tempo, rispunta Italiano; Serie A, chi manca alla 38ª giornata? Tutti gli indisponibili del weekend.
Udinese, Runjaic lancia la sfida al Napoli: Zaniolo out. Obiettivo 50 punti raggiunto, ma al Maradona niente esperimenti Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese, partita che segnerà la fine della stagione per le due co facebook
A Lissone, nella sala Var, il 1° marzo 2025 si verifica un episodio destinato ad accendere le polemiche sul calcio italiano durante Udinese-Parma, gara del campionato poi vinto dal Napoli all’ultimo sull’Inter. Un’azione per un possibile fallo di mano mette i x.com
Napoli-Udinese, probabili formazioni: torna Politano, fattore Mondiale per De BruyneIl sole battente, gli occhi fissi, la concentrazione al massimo. Se non ci fosse il calendario a ricordarcelo, nulla negli ultimi allenamenti della settimana di Antonio Conte farebbe pensare ... ilmattino.it
Napoli-Udinese, le probabili formazioni: Conte non fa sconti per blindare il 2° posto in classificaLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Udinese (Domenica 24 maggio, ore 18.00, arbitra Zanotti, diretta tv su DAZN): L’ultima della stagione e probabilmente anche di Antonio Conte sul ... tuttomercatoweb.com
Pisa-Napoli: E il posto in Champions League è nostro reddit