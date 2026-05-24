Napoli-Udinese dubbio De Bruyne e secondo posto in bilico | tutto quello che c’è in gioco

Notizia in breve

Nel match tra Napoli e Udinese, l’ultima giornata della Serie A 20252026, il Napoli affronta l’Udinese allo Stadio Maradona. Durante la partita, si è verificato un dubbio riguardo alla presenza di De Bruyne, che potrebbe aver avuto un ruolo nel risultato finale. La partita determina il secondo posto in classifica, con entrambe le squadre in bilico. Nessun altro dettaglio sui risultati o sugli eventuali episodi specifici.