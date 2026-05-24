Napoli-Udinese | dove vederla in streaming gratis e diretta tv

La partita Napoli-Udinese sarà trasmessa in streaming gratis e in diretta TV. La gara si disputa oggi, con orario ancora da confermare. La partita si gioca allo stadio di Napoli e sarà visibile sui canali sportivi nazionali e sulle piattaforme online gratuite. Non ci sono variazioni rispetto alla programmazione prevista. La sfida conclude il campionato di Serie A di questa stagione.

I giochi per lo Scudetto sono ormai fatti, ma l’ultimo capitolo di questa intensa Serie A ha ancora parecchio da raccontare. Oggi, domenica 24 maggio alle ore 18:00, lo stadio Diego Armando Maradona ospita la sfida tra Napoli e Udinese, valida per la trentottesima e ultima giornata di campionato. Da una parte i padroni di casa guidati da Antonio Conte, reduci dal successo contro il Pisa e intenzionati a congedarsi dal proprio pubblico blindando il secondo posto in classifica; dall’altra i friulani di Kosta Runjaic, vogliosi di riscattare lo scivolone interno subito contro la Cremonese e chiudere l’annata nella parte sinistra del tabellone. Per noi tifosi della Roma si tratta di un occhio di riguardo inevitabile sui campi degli altri, mentre attendiamo i verdetti definitivi che ridisegneranno la griglia europea. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Napoli Udinese LIVE Partita Serie A con i napoletani allo stadio Maradona

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