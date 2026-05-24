Antonio Conte ha dichiarato che, nonostante possa essere la sua ultima partita con il Napoli, l'obiettivo attuale è solo fare bene sul campo. La squadra è già qualificata in Champions League da una settimana e questa considerazione non influisce sulla concentrazione durante la partita contro l'Udinese.

L'ultima in azzurro? Forse sì, ma le motivazioni di Antonio Conte sono sempre le stesse. Perchè il Napoli è qualificato in Champions League già da settimana scorsa, ma c'è un secondo posto da conquistare. «È importante ottenere un risultato positivo, che sia l'ultima giornata o meno bisogna scendere in campo per l'obiettivo massimo», ha detto a Dazn. «Bisogna lavorare e essere al Napoli per capire cos'è e cosa rappresenta per le persone. L'ambiente è forte e passionale, qui viene tutto esaltato al massimo e tante volte diventa molto più difficile rispetto al altre piazze. Devi gestire l'ambiente e non è una cosa facile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Udinese, Conte: «Ultima qui? Oggi conta solo fare bene»

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L'ultima del Napoli con l'Udinese: addio a Conte, chi arriva al suo posto Un allenatore in pole

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