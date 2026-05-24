Nel match tra Napoli e Udinese, De Bruyne resta fuori, mentre Elmas potrebbe partire titolare dal primo minuto. Il Napoli, già qualificato alla Champions League, potrebbe schierare Alisson in porta, con attacco composto da Elmas. L’Udinese risponde con Atta e Davis. La partita, nonostante la qualificazione già ottenuta, mantiene un valore simbolico per il Napoli, che cerca di chiudere al meglio il campionato.

Napoli-Udinese, probabili formazioni. Il Napoli di Conte ha già centrato la meritata qualificazione alla prossima Champions League dopo il 3-0 al Pisa nella penultima giornata; ma per Antonio Conte questa partita resta comunque pesante, diremmo pure simbolica da un punto di vista di palmares. Vincere significherebbe blindare il secondo posto, chiudere il campionato alle spalle dell’Inter campione d’Italia e consegnare agli archivi una stagione complicata ma non certo fallimentare. Ricordiamo che Conte non è mai sceso sotto il secondo posto quando ha allenato in Italia. Da giorni il suo addio viene raccontato come sempre più probabile, con Sarri indicato da più parti come possibile successore e con altri profili sullo sfondo, da Grosso fino a Maresca (che però andrà al City). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Udinese, ancora fuori De Bruyne. Elmas dal 1? con Alisson, l’Udinese risponde con Atta-Davis

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