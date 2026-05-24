Nel match tra Napoli e Udinese, il risultato finale è 1-0. A decidere la partita è stato Hojlund, che ha segnato il gol decisivo. La partita si è giocata il 24 maggio 2026. Per il Napoli, serveva almeno un punto per mantenere il secondo posto e qualificarsi alla prossima Champions League, mentre l’Udinese ha già raggiunto il decimo posto e non può migliorarlo. La partita si è svolta al Napoli.

Napoli, 24 maggio 2026 - Al Napoli occorre un punto per blindare anche il secondo posto in classifica dopo essersi già assicurato il pass per la prossima Champions League vincendo a Pisa, mentre l' Udinese è già certa del suo decimo posto, non potendo ambire a nulla di più. Il vero interesse dei presenti al Maradona per l'ultima di campionato è tutta per scoprire il futuro della panchina e in particolare di Conte ma, appunto, ci sono gli ultimi 90' con il tricolore cucito sul petto da onorare al meglio. Ci pensa Hojlund al 23' a piazzare la zampata che indirizza il match nonostante la tassa infortuni, una costante in tutta la stagione, abbia fatto capolino anche nella coda dell'annata con i guai muscolari occorsi ad Alisson Santos e Lobotka. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Udinese 1-0, decide Hojlund nel giorno del probabile addio di Conte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli-Udinese, la decide Hojlund: il racconto del match

Napoli-Udinese, parlano Di Lorenzo e Hojlund: “Addio di Conte? Non sappiamo se è ufficiale”.Dopo la partita tra Napoli e Udinese, Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund sono intervenuti ai microfoni di DAZN.

Temi più discussi: Serie A: Napoli-Udinese in campo domenica alle 18 DIRETTA; Napoli-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Tutte le notizie di calcio in Diretta; Calendrier 2025/2026 de la Serie A : Calendrier complet et résultats des matchs de la Serie A.

Serie A, Napoli-Udinese 1-0: basta un gol di Hojlund, Conte chiude al secondo posto fcinter1908.it/serie-a/serie-… x.com

Napoli finish their season with a win. Napoli 1:0 Udinese reddit

Napoli-Udinese 1-0, le pagelle: Hojlund dominante, Atta non si fa vedereNapoli-Udinese 1-0: risultato finale NAPOLI Meret 6,5 - Poco impegnato, ma quando serve risponde presente e imposta bene la manovra (dal 79' Contini sv). tuttomercatoweb.com

Napoli 1-0 Udinese | Il commento: Kabasele perde la testa, si chiude la stagione della speranzaNon perdiamo un secondo ed ecco il commento della sfida tra l’Udinese ed il Napoli. Ecco il punto sull’ultima sfida di questa stagione ... mondoudinese.it