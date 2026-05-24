Napoli punta Suzuki | il talento del Parma stuzzica i colossi europei
Il Napoli ha manifestato interesse per il talento del Parma, Suzuki, che sta attirando l’attenzione di diversi grandi club europei. Il portiere giapponese ha mostrato ottime prestazioni nelle ultime partite, contribuendo a migliorare la sua valutazione di mercato. Tra le squadre europee interessate ci sono club di alto livello che stanno valutando un possibile trasferimento. La trattativa tra le parti non è ancora conclusa e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.
? Punti chiave Chi sono i colossi europei pronti a sfilare Suzuki al Napoli?. Come ha fatto il portiere giapponese a rilanciare la sua quotazione?. Quanto deve pagare il Napoli per convincere la dirigenza del Parma?. Perché il Parma non vuole cedere il proprio talento a basso prezzo?.? In Breve Manchester United, Bayern Monaco e Galatasaray osservano il ventitreenne giapponese.. Il portiere ha parato quattro rigori in un singolo incontro stagionale.. La dirigenza di Kyle Krause rifiuta cessioni a cifre ridotte.. L'allenatore Carlos Cuesta ha guidato il Parma alla salvezza in Serie A.. Il Napoli punta Zion Suzuki come soluzione a lungo termine per il proprio portiere, inserendosi in una competizione internazionale che vede coinvolti colossi del calcio europeo come Manchester United e Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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