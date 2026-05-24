Il Napoli ha manifestato interesse per il talento del Parma, Suzuki, che sta attirando l’attenzione di diversi grandi club europei. Il portiere giapponese ha mostrato ottime prestazioni nelle ultime partite, contribuendo a migliorare la sua valutazione di mercato. Tra le squadre europee interessate ci sono club di alto livello che stanno valutando un possibile trasferimento. La trattativa tra le parti non è ancora conclusa e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

? Punti chiave Chi sono i colossi europei pronti a sfilare Suzuki al Napoli?. Come ha fatto il portiere giapponese a rilanciare la sua quotazione?. Quanto deve pagare il Napoli per convincere la dirigenza del Parma?. Perché il Parma non vuole cedere il proprio talento a basso prezzo?.? In Breve Manchester United, Bayern Monaco e Galatasaray osservano il ventitreenne giapponese.. Il portiere ha parato quattro rigori in un singolo incontro stagionale.. La dirigenza di Kyle Krause rifiuta cessioni a cifre ridotte.. L'allenatore Carlos Cuesta ha guidato il Parma alla salvezza in Serie A.. Il Napoli punta Zion Suzuki come soluzione a lungo termine per il proprio portiere, inserendosi in una competizione internazionale che vede coinvolti colossi del calcio europeo come Manchester United e Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli punta Suzuki: il talento del Parma stuzzica i colossi europei

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