Al momento, la candidatura per la panchina del Napoli vede in corsa Roberto Mancini e Stefano Pioli. La trattativa per il ritorno di Maurizio Sarri, che avrebbe portato a una possibile riunione con la società, è ferma. Il silenzio del tecnico di Figline, che avrebbe dovuto tornare sulla panchina partenopea, si protrae da settimane senza aggiornamenti ufficiali. La scelta definitiva tra i due allenatori resta ancora da definire.

Dietro il gelo calato nella suggestiva e romantica trattativa per il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, c'è il lungo e insopportabile silenzio del tecnico di Figline. Da un certo momento in poi, ha smesso di rispondere alle sollecitazioni del ds azzurro Manna. E questo per il Napoli ha avuto un significato preciso che ha favorito l'assalto dell'Atalanta, ormai vicinissima all'allenatore della Lazio. La verità e che Sarri non ha detto di no al club azzurro ma che è in un angolo: Lotito, infatti, è imbufalito, ha mal digerito un corteggiamento al suo allenatore sotto contratto per altri due anni e inizia a lasciar trapelare che chi lo vuole deve pagare un indennizzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, prossimo allenatore: tra Italiano e Mancini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOSNIA ITALIA - La crisi del calcio italiano

Notizie e thread social correlati

Sarri, Allegri, Italiano: il punto sul prossimo allenatore del NapoliIl presidente del Napoli sta valutando i profili dei possibili candidati per la panchina della squadra.

Napoli, si lavora per il prossimo allenatore: muro di Lotito, Sarri rifletteA Castel Volturno si cerca un nuovo allenatore per la squadra di calcio, mentre il presidente ha deciso di non accelerare le decisioni.

Temi più discussi: Napoli, chi sarà il prossimo allenatore: Sarri le ore della verità, De Laurentiis va su Allegri; Nuovo allenatore Napoli, il sondaggio: chi preferireste in caso di addio di Conte? | VOTA; Chi allenerà il Napoli dopo Antonio Conte: da Sarri a Grosso, i nomi sulla scrivania di De Laurentiis; Antonio Conte lascerà il Napoli, decisione presa: De Laurentiis ridisegna il futuro azzurro.

Sul prossimo allenatore del #Napoli vedo la solita incoerenza: si esaltano gli emergenti all’estero, ma per la propria squadra si vogliono sempre gli stessi nomi italiani. Chi fa bene in A non va bene. E tra i riciclati, comunque, #Sarri resta il più flessibile e aggio x.com

Napoli, prossimo allenatore: tra Italiano e ManciniDietro il gelo calato nella suggestiva e romantica trattativa per il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, c'è il lungo e insopportabile silenzio del tecnico di Figline. Da un ... ilmattino.it

ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit

Conte e Napoli: Analisi dell’Addio e Speculazioni sul Prossimo AllenatoreScopri le ragioni dell'addio di Conte al Napoli e le prospettive future. Un viaggio tra emozioni, strategie calcistiche e l'attesa per il nuovo allenatore della panchina azzurra. calciotoday.it