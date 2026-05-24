Noa Lang ha commentato il suo trasferimento a Napoli, affermando di non avere rimpianti sulla scelta e di essere stato lui stesso a voler arrivare in città. Ha anche parlato del rapporto con l'allenatore, sottolineando che non è mai diventato molto stretto. Le sue parole riflettono una certa chiarezza sulla situazione, senza entrare in dettagli o motivazioni profonde.

Noa Lang ha parlato del suo arrivo a Napoli e del suo rapporto con Antonio Conte, mai del tutto sbocciato tra i due. L’olandese ha rilasciato un’intervista a Elf Voetbal. Lang ‘attacca’ Conte: il cambio di ruolo che non ha funzionato. L’attaccante olandese ha scelto di raccontare i retroscena della sua esperienza napoletana in un’intervista esclusiva. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Se un grande allenatore come Antonio Conte ti vuole, ci vai, ma a volte le cose vanno semplicemente come devono andare. Fin dall’inizio abbiamo giocato con un sistema che non prevedeva gli esterni d’attacco. Per questo motivo ho dovuto assumere un ruolo diverso da quello a cui ero stato abituato per tutta la vita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Lang esce allo scoperto su Conte: “Non ho rimpianti sulla scelta e poi mi ha voluto lui”

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