Napoli il futuro della musica | giovani compositori al Liceo Musicale

Quattro giovani compositori guideranno il nuovo corso del Liceo Musicale a Napoli. Sono stati scelti per sviluppare un percorso che integra tecniche del Settecento con sperimentazioni sonore contemporanee. La scuola intende promuovere un dialogo tra passato e presente, senza specificare le modalità di insegnamento o i nomi dei compositori. La loro presenza segna un passo importante per il futuro della musica giovanile nella città.

? Punti chiave Chi sono i quattro compositori che guideranno la nuova scuola napoletana?. Come dialogheranno le tecniche del Settecento con le nuove sperimentazioni sonore?. Quali strumenti pratici riceveranno gli studenti per affrontare il mercato professionale?. Perché questo progetto può cambiare radicalmente i programmi di studio del Liceo?.? In Breve Evento 22 maggio 2026 presso il Liceo Musicale Margherita di Savoia a Napoli.. Compositori Aveta, Attasio, Marangio e Bakiu dialogano con esperti Paolo Tortiglione e Angelo Greco.. Progetto Crea finanziato da SIAE e Ministero della Cultura per la formazione professionale.. Incontro tra tradizione settecentesca e nuove tecniche di scrittura musicale a Via Port'Alba. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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