A Napoli, in un negozio di Fuorigrotta, un uomo di 47 anni è stato sorpreso mentre tentava di rubare cosmetici. Dopo essere stato fermato, ha aggredito la guardia giurata presente nel negozio. La polizia è intervenuta sul posto. Non ci sono state altre persone coinvolte. La guardia giurata ha riportato lievi ferite. L’uomo è stato portato in questura per accertamenti.

A Napoli in un noto negozio in Viale Augusto un 47enne è stato sorpreso a rubare cosmetici e poi ha aggredito la guardia giurata del negozio. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri. La merce di 27 euro di cosmetici costano manette e domiciliari a L.T., 47enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli l’hanno bloccato all’esterno di un negozio di abbigliamento in viale Augusto. Aveva appena rubato alcuni prodotti cosmetici e stava minacciando e aggredendo l’addetto alla vigilanza dello store. La vittima è stata portata in ospedale, 21 i giorni di prognosi. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, Fuorigrotta: furto di cosmetici e guardia giurata del negozio aggredita

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Ruba cosmetici e aggredisce la guardia giurata: arrestato 47enneUn uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver rubato cosmetici per 27 euro e aver aggredito una guardia giurata, che è finita in ospedale.

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