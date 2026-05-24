Napoli e il ritorno di Rafa Benitez De Laurentiis potrebbe pensare di affidargli l’area tecnica?

Rafa Benitez ha lasciato il Panathinaikos dopo pochi mesi, a causa di risultati deludenti e difficoltà nel club greco. La sua esperienza in Grecia si è conclusa anticipatamente rispetto ai piani iniziali. In Italia si parla di un possibile ritorno a Napoli, dove il presidente sta valutando l’ipotesi di affidargli nuovamente la guida tecnica. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata finora.

L’esperienza di Rafa Benitez al Panathinaikos si è chiusa molto prima del previsto. Il tecnico spagnolo ha lasciato il club greco dopo mesi complicati e risultati lontani dalle aspettative della società. Una separazione che ha immediatamente riacceso diverse voci sul suo futuro, soprattutto in Italia, dove il suo nome continua ad avere un forte peso mediatico e calcistico. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, il profilo dell’ex allenatore azzurro potrebbe tornare d’attualità anche per il Napoli. Non necessariamente come guida tecnica della prima squadra, ma in un ruolo differente, più vicino alla costruzione del progetto sportivo. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha mai nascosto la grande considerazione nei confronti dello spagnolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rafa Benitez alla Gazzetta: “Inter meglio del Napoli, Chivu è intelligente”Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato la situazione attuale del...

Conte resta al Napoli, il futuro si decide presto: ma De Laurentiis studia già il ritorno di SarriIl club partenopeo sta valutando le strategie per la prossima stagione, con particolare attenzione alla posizione dell’allenatore.

Temi più discussi: ? RAFA. Napoli, c’è chi ipotizza il nome di Benitez; Panathinaikos, ufficiale l'esonero di Benitez: l'annuncio social del club; Il Comandante e la rigenerazione del Napoli, il Sarri 2.0 è servito; Si libera Rafa Benitez: non è più l'allenatore del Panathinaikos.

Parlare del mio ALLENATORE PREFERITO L'unico che ad oggi sarebbe in grado di dare un Impulso come dato da Rafa Benitez per la crescita del Napoli Ovviamente questa resterà solo una fantasia P.s Il testo è formattata con un LLM,non avevo voglia di f x.com

Rafa Benitez è stato licenziato dal Panathinaikos dopo un mandato di 7 mesi reddit

Rafa Benitez via dal Panathinaikos, è ufficialeRafa Benitez non è più l'allenatore del Panathinaikos. Arrivato in Grecia a ottobre, l'allenatore spagnolo, che in Italia ha allenato l'Inter e il Napoli e che ha vinto la Champions del 2005 con il ... calciomercato.com

Napoli, prendi Benitez, l'ipotesi dal web: 4-2-3-1, bel gioco e vocazione europeaAntonio Conte dirà addio al Napoli dopo la partita di domenica contro l'Udinese, intanto si fanno le ipotesi più disparate per la panchina azzurra. Tra il ritorno di Sarri, il possibile arrivo di Alle ... msn.com