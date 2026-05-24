Antonio Conte ha comunicato di aver lasciato il suo incarico al Napoli un mese fa. Il presidente del club ha dichiarato di poter completare la costruzione di un nuovo stadio in due anni. Conte ha vinto con il Napoli un campionato e una Supercoppa.

The last dance, oserebbe dire qualcuno. Antonio Conte non è stato per il Napoli quello che Michael Jordan è stato per i Chicago Bulls, ma uno Scudetto e una Supercoppa in due stagioni, conferenze stampa pungenti, cuore, “cazzimma” e tanto altro hanno portato il mister ad entrare di diritto nella storia azzurra. E non è mai stata una cosa facile per nessuno. Mai terzo, neanche questa volta. Conte, che andrà via, lascia in eredità un secondo posto, conquistato dopo la vittoria di questa sera, e una qualificazione in Champions League, che peserà in positivo sulle casse del club di Aurelio De Laurentiis, che oggi ha spento 77 candeline e che per la prima volta è sceso in conferenza stampa nel corso di questa stagione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Conte annuncia l'addio: «Ho avvisato De Laurentiis un mese fa». Il patron: «Stadio nuovo? Potrei farlo in due anni»

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In conferenza stampa con il presidente De Laurentiis, Antonio Conte annuncia l'addio dal Napoli x.com

Antonio Conte annuncia l’addio al Napoli ma dribbla la NazionaleUn mese fa ho chiamato il presidente e non ho chiesto niente. Né del progetto né del ridimensionamento. Ho percepito che il mio percorso qui stava per terminare. sportal.it

ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit

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