Napoli Conte annuncia l' addio | Chiamai DeLa e gli dissi che il mio percorso qui è finito Il patron | Stadio nuovo? Potrei farlo in due anni
Antonio Conte ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di allenatore del Napoli, spiegando di aver comunicato la decisione al presidente, dicendo che il suo percorso in squadra è terminato. Il presidente ha risposto che potrebbe realizzare un nuovo stadio in due anni. Durante il suo periodo, Conte ha vinto uno scudetto e una Supercoppa con il club.
The last dance, oserebbe dire qualcuno. Antonio Conte non è stato per il Napoli quello che Michael Jordan è stato per i Chicago Bulls, ma uno Scudetto e una Supercoppa in due stagioni, conferenze stampa pungenti, cuore, “cazzimma” e tanto altro hanno portato il mister ad entrare di diritto nella storia azzurra. E non è mai stata una cosa facile per nessuno. Mai terzo, neanche questa volta. Conte, che andrà via, lascia in eredità un secondo posto, conquistato dopo la vittoria di questa sera, e una qualificazione in Champions League, che peserà in positivo sulle casse del club di Aurelio De Laurentiis, che oggi ha spento 77 candeline e che per la prima volta è sceso in conferenza stampa nel corso di questa stagione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
ANTONIO CONTE INTERVISTA POST NAPOLI VERONA:TUTTI GLI EPISODI SONO STATI A NOSTRO SFAVORE...
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