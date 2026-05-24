Antonio Conte ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di allenatore del Napoli, spiegando di aver comunicato la decisione al presidente, dicendo che il suo percorso in squadra è terminato. Il presidente ha risposto che potrebbe realizzare un nuovo stadio in due anni. Durante il suo periodo, Conte ha vinto uno scudetto e una Supercoppa con il club.

The last dance, oserebbe dire qualcuno. Antonio Conte non è stato per il Napoli quello che Michael Jordan è stato per i Chicago Bulls, ma uno Scudetto e una Supercoppa in due stagioni, conferenze stampa pungenti, cuore, “cazzimma” e tanto altro hanno portato il mister ad entrare di diritto nella storia azzurra. E non è mai stata una cosa facile per nessuno. Mai terzo, neanche questa volta. Conte, che andrà via, lascia in eredità un secondo posto, conquistato dopo la vittoria di questa sera, e una qualificazione in Champions League, che peserà in positivo sulle casse del club di Aurelio De Laurentiis, che oggi ha spento 77 candeline e che per la prima volta è sceso in conferenza stampa nel corso di questa stagione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Conte annuncia l'addio: «Chiamai DeLa e gli dissi che il mio percorso qui è finito». Il patron: «Stadio nuovo? Potrei farlo in due anni»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ANTONIO CONTE INTERVISTA POST NAPOLI VERONA:TUTTI GLI EPISODI SONO STATI A NOSTRO SFAVORE...

Notizie e thread social correlati

Napoli, Conte annuncia l'addio: «Un mese fa ho chiamato De Laurentiis e gli ho detto che il mio percorso qui è finito»Antonio Conte ha annunciato di aver comunicato al presidente del club, un mese fa, la decisione di lasciare il suo incarico.

Milan, Cardinale: “Vorrei fiducia. Stadio? Negli USA potrei farlo nel sonno. Qui …”Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha rilasciato dichiarazioni in cui esprime il desiderio di ricevere...

Temi più discussi: Napoli, Conte ha deciso: a fine stagione sarà addio. L’annuncio dopo la partita contro l'Udinese; Manfredi: Candidato premier? Dipende da chi mi chiama; Conte lascia il Napoli: quale sarà il prossimo allenatore per la squadra azzurra nella prossima stagione?; Napoli, identikit e candidati per l'eredità di Conte: Sarri in pole.

Conte e De Laurentiis diretta conferenza stampa: le parole del tecnico del Napoli dopo la sua ultima partita al MaradonaGli azzurri vincono l'ultima partita della stagione contro l'Udinese e salutano il loro allenatore: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Conte sul mercato! Addio Napoli, ok di De Laurentiis: l’annuncio e il sostitutoIl futuro del tecnico salentino sembrerebbe ormai lontano dalla panchina del club partenopeo. Sullo sfondo l'ipotesi di un possibile ritorno: la situazione ... tuttosport.com