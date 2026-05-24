Napoli capitale del bridge il 20 e 21 giugno il Memorial Carla De Iorio | tornei nazionali e una masterclass

Da ildenaro.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 20 e 21 giugno si svolge a Napoli il Memorial Carla De Iorio, con tornei nazionali e una masterclass. L’evento si terrà in una struttura dedicata agli incontri di bridge, coinvolgendo numerosi partecipanti da tutta Italia. Sono previsti tornei di livello competitivo e sessioni di formazione per principianti e appassionati. La manifestazione si svolge in due giornate consecutive, con incontri che si concentrano sul gioco e sulla formazione.

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Napoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di bridge. Il 20 e 21 giugno, negli spazi di In Arte Vesuvio, sul lungomare di via Nazario Sauro, andrà in scena il Memorial Carla De Iorio – Città di Napoli, torneo nazionale dedicato alla disciplina delle carte che unirà competizione, formazione e momenti conviviali. L’evento si articolerà in due giornate. Sabato 20 giugno spazio al torneo a squadre, con formula di gioco “Danese Swiss”. La quota di partecipazione sarà di 200 euro a squadra. Le iscrizioni si chiuderanno alle 13.30, mentre il torneo prenderà il via alle 14. In programma anche una cena convenzionata nella fascia serale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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