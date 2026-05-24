Napoli capitale del bridge il 20 e 21 giugno il Memorial Carla De Iorio | tornei nazionali e una masterclass

Notizia in breve

Il 20 e 21 giugno si svolge a Napoli il Memorial Carla De Iorio, con tornei nazionali e una masterclass. L’evento si terrà in una struttura dedicata agli incontri di bridge, coinvolgendo numerosi partecipanti da tutta Italia. Sono previsti tornei di livello competitivo e sessioni di formazione per principianti e appassionati. La manifestazione si svolge in due giornate consecutive, con incontri che si concentrano sul gioco e sulla formazione.