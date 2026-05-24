Napoli Borgo Sant’Antonio Abate estorsione con machete

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Borgo Sant’Antonio Abate, a Napoli, con l’accusa di aver minacciato i familiari con un machete per ottenere denaro. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe impugnato l’arma e rivolto le minacce, costringendo le persone presenti a consegnargli del denaro. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite in famiglia. L’arrestato si trova ora in custodia.

Borgo Sant’Antonio Abate, minaccia i familiari con un machete per ottenere denaro: arrestato un 30enne dalla Polizia. Napoli, intervento della Polizia in zona Borgo Sant’Antonio Abate. Momenti di tensione a Borgo Sant’Antonio Abate, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 22 maggio, dopo una segnalazione giunta alla sala operativa. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli La segnalazione e l’intervento degli agenti. Gli agenti del Commissariato Vicaria?Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo in stato di agitazione armato di machete. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Il fuoco di SantAntonio Abate.

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