Napoli Borgo Sant’Antonio Abate estorsione con machete

Da puntomagazine.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Borgo Sant’Antonio Abate, a Napoli, con l’accusa di aver minacciato i familiari con un machete per ottenere denaro. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe impugnato l’arma e rivolto le minacce, costringendo le persone presenti a consegnargli del denaro. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite in famiglia. L’arrestato si trova ora in custodia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Borgo Sant’Antonio Abate, minaccia i familiari con un machete per ottenere denaro: arrestato un 30enne dalla Polizia. Napoli, intervento della Polizia in zona Borgo Sant’Antonio Abate. Momenti di tensione a Borgo Sant’Antonio Abate, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 22 maggio, dopo una segnalazione giunta alla sala operativa. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli La segnalazione e l’intervento degli agenti. Gli agenti del Commissariato Vicaria?Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo in stato di agitazione armato di machete. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

napoli borgo sant8217antonio abate estorsione con machete
© Puntomagazine.it - Napoli Borgo Sant’Antonio Abate, estorsione con machete
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il fuoco di SantAntonio Abate.

Video Il fuoco di SantAntonio Abate.

Notizie e thread social correlati

Borgo Sant’Antonio Abate, droga in casa a NapoliDurante la notte, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nel quartiere di Borgo Sant’Antonio Abate a Napoli.

Borgo Sant’Antonio Abate, aggredisce la Polizia: arrestato 29enneDurante un controllo di routine a Borgo Sant’Antonio Abate, una persona di 29 anni ha reagito aggredendo gli agenti della Polizia di Stato.

Argomenti più discussi: Era il luogo perfetto per spacciare droga nel cuore di Napoli: la scoperta dei carabinieri; Borgo Sant’Antonio Abate: tenta di estorcere soldi ai familiari. Arrestato un 30enne dalla Polizia di Stato; Incendio nel centro commerciale Il Borgo di via Stadera, le fiamme partite da un negozio; Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 21 al 24 maggio 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web