Napoli alla Sanità area giochi distrutta da rogo | Gesto doloso

Da anteprima24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le giostrine di piazzetta San Vincenzo, nel rione Sanità, sono state distrutte da un incendio. Le autorità hanno definito il gesto come doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per accertare le cause. Nessuna persona è rimasta ferita. La zona è stata transennata in attesa di ulteriori verifiche. La distruzione delle strutture ha provocato disagi per i bambini e le famiglie della zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti Distrutte da un incendio le giostrine di piazzetta San Vincenzo al rione Sanità. Il rogo è considerato doloso. Rabbia e incredulità serpeggiano in queste ore, per un gesto a danno dei bambini del quartiere. In un post social, la Municipalita 3 si dice “profondamente amareggiata”. Il presidente Fabio Greco chiarisce come sulla matrice dell’episodio concordino Polizia di Stato, Vigili del fuoco e Polizia municipale. “ Ignoti – spiega – hanno appiccato il fuoco che ha determinato l’incendio delle giostrine istallate pochi mesi fa”. L’auspicio adesso è di individuare presto i responsabili. “Sono presenti in zona telecamere della videosorveglianza che sicuramente hanno catturato l’azione” aggiunge Greco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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