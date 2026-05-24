Napoli Alisson Santos si ferma | infortunio contro l’Udinese

Durante la partita tra Napoli e Udinese, giocata domenica 24 maggio, l’attaccante brasiliano si è infortunato nei primi minuti. La partita si è disputata senza ulteriori dettagli sull’entità dell’infortunio. L’infortunio ha avuto un impatto sulla partita, che si è conclusa con le due squadre in campo. Non sono stati comunicati aggiornamenti sulla durata dell’assenza o sulle conseguenze per il giocatore.

(Adnkronos) – Infortunio per Alisson Santos in Napoli-Udinese. Oggi, domenica 24 maggio, gli azzurri hanno ospitato i friulani nell'ultima giornata di Serie A, in una partita condizionata però da un problema fisico accusato nei primi minuti di gioco dall'attaccante brasiliano. Al 10' Alisson salta secco un avversario sulla sinistra ma si ferma toccandosi la coscia.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Alisson Santos - Time to Shine

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