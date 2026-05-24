Oggi, il presidente del Napoli compie 77 anni. Durante la giornata, sono stati condivisi messaggi di auguri da parte di alcuni calciatori e dell’ex allenatore, che hanno espresso stima nei suoi confronti. La festa si svolge in un clima di allegria e riconoscenza, con i messaggi di auguri che sono stati diffusi sui social e tra i membri della squadra.

Aurelio De Laurentiis festeggia i 77 anni con messaggi di stima da Antonio Conte e dai giocatori azzurri, confermando il clima positivo attorno al presidente napoletano. De Laurentiis: gli auguri di Conte e il rapporto con il mister. Antonio Conte ha inviato un messaggio al presidente del Napoli nel giorno del compleanno. L’allenatore ha detto: “Presidente auguri, sono 77! Dirle altri 100 di questi giorni mi sembra esagerato anche se potrebbe riuscirci vista la forza e l’energia che ha. Festeggi questo compleanno con la sua famiglia e con noi del Napoli”. Le parole del tecnico riflettono un rapporto consolidato tra i due, costruito sulla stima reciproca e su una visione comune del progetto azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ADL compie oggi 77 anni: gli auguri di Conte ma non solo

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