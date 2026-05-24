Una mostra dedicata a Napoleone presenta reperti inediti provenienti da collezioni private e archivi storici. Tra gli oggetti esposti ci sono lettere originali, medaglie e uniformi dell’epoca napoleonica. L’esposizione include anche strumenti militari e documenti che non erano mai stati mostrati al pubblico prima d’ora. L’evento si svolge in una sede storica e resterà aperto fino a fine mese.

Commentariolvm è un progetto fondato da Giacomo Aldrovandi con lo scopo di promuovere la divulgazione storica e valorizzare il patrimonio culturale. Un gruppo di 50 studenti e neolaureati si si è messo in gioco per "dimostrare come le nuove generazioni di studiosi possano restituire al passato una forza comunicativa autentica". Operano su base volontaria in diverse università, ma la loro casa è sotto le Due Torri. E in occasione del 230esimo anniversario dell’arrivo di Napoleone a Bologna hanno organizzato un percorso espositivo gratuito, da domani a domenica. La celebrazione prevede una mostra in Sala Borsa con documenti d’archivio e reperti inediti, un ciclo di conferenze tra il Museo del Risorgimento e le case di quartiere Stella e Giorgio Costa e due rievocazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Napoleone, in mostra reperti inediti

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