Rafa Nadal ha commentato le potenzialità di Jannik Sinner, affermando che ci sono alcuni aspetti del suo gioco e determinati fattori che potrebbero impedirgli di raggiungere il massimo livello. La conversazione si è svolta in occasione della presentazione di una serie televisiva sulla sua vita, trasmessa su Netflix. Nadal ha anche parlato di altri giocatori emergenti e delle sfide future nel circuito professionistico.

Abbiamo incontrato Rafa Nadal alla presentazione della serie sulla sua vita in uscita su Netflix. Con lui abbiamo parlato anche di Sinner, di Alcaraz e dei possibili rivali all'orizzonte. Guarda il video completo su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nadal: "Sinner? Ecco chi e cosa può fermarlo"

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Sinner ha fatto la storia: 5 Masters 1000 consecutivi, nessuno ci era mai riuscito. E adesso…

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