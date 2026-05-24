MVP ha commentato la disputa tra i fan di WWE e AEW, definendo la situazione come una vera e propria “guerra” tra le due fazioni. La discussione riguarda principalmente i confronti tra le due aziende, con i sostenitori di ciascuna parte che si scambiano critiche e accuse sui social media. La polemica si è intensificata negli ultimi mesi, alimentando le tensioni tra i gruppi di appassionati. MVP ha sottolineato che si tratta di un fenomeno che divide il pubblico e crea scontri online.

Una delle questioni più radicate nel fandom del pro wrestling, e che in alcuni contesti è ancora fortemente presente, è la cosiddetta “guerra” tra fan, che di solito si ha quando i fan di due compagnie ritenute rivali difendono a spada tratta la propria federazione preferita, spesso facendo commenti a discapito dell’altra, ritenendo la compagnia da loro supportata la migliore in assoluto. In USA questo fenomeno è molto diffuso nella community online e viene chiamato con il nome di “tribalism”, proprio riprendendo il concetto di “tribù”, come se le due compagnie fossero dei clan i cui seguaci rivaleggiano l’uno contro l’altro. MVP, attualmente in AEW ma noto anche per la sua permanenza in WWE, ha voluto dire la sua su questa pratica, parlandone insieme al collega Rob Van Dam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - MVP dice la sua sulla “guerra” tra fan di WWE e AEW

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHE DIED, CAME BACK, AND SAVED HER FAMILY IN THE MOST SHOCKING WAY!

Notizie e thread social correlati

WWE: AJ Styles dice la sua contro i fan ipercriticiDa quando ha annunciato il ritiro dalla lotta, AJ Styles ha intrapreso una nuova carriera come talent scout e coach per la WWE.

AEW: Mercedes Moné contro un video “disgustoso” sulla sua uscita dalla WWEMercedes Moné ha reagito con durezza a un video virale che circola online, definendolo “disgustoso” dopo averlo visto.