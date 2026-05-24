Musica cucina e tradizioni sul Tagliamento | due weekend di festa a Villanova di San Daniele

Due weekend di eventi si svolgeranno nel Parco del Tagliamento a Villanova di San Daniele del Friuli, con musica dal vivo, attività gastronomiche e intrattenimento.

Due fine settimana all’insegna di musica dal vivo, gastronomia e intrattenimento animeranno il Parco del Tagliamento di Villanova di San Daniele del Friuli. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Vilegnove, proporrà concerti, attività sportive, spettacoli e appuntamenti dedicati alle famiglie tra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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