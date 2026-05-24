Muore a 45 anni | tragico incidente stradale auto cappottata

Un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Pietramarina a Vinci. L’auto si è cappottata durante il sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Vinci (Firenze), 24 maggio 2026 – Incidente stradale a Vinci, morto un uomo di 45 anni. La tragedia è avvenuta in via Pietramarina nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio. Auto cappottata. In base alle prime informazioni sull’incidente, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto lungo il rettilineo finendo per cappottarsi. L’intervento dei soccorritori. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile tutti i soccorritori, dalle ambulanze del 118 ai vigili del fuoco. Nonostante l’intervento dei soccorritori che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Studentessa 20enne muore in incidente stradale a Castelpetroso

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