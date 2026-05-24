Davide Voria, 21 anni, è morto in un incidente sulla strada tra Lecco e Bergamo. L'incidente è avvenuto mentre nel suo Comune si svolgevano le elezioni comunali, e la passeggera a bordo è rimasta gravemente ferita.

Davide Voria ha perso la vita in un incidente sulla Lecco-Bergamo mentre nel suo Comune erano aperti i seggi per le amministrative: ferita gravemente la passeggera. Doveva essere una giornata segnata dal voto e dal futuro politico della sua città. Invece a Bollate le ore delle elezioni comunali sono state attraversate da una notizia che ha lasciato sgomenti cittadini, amici e mondo politico. Davide Voria, 21 anni, candidato al Consiglio comunale, ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nella giornata di ieri lungo la Lecco-Bergamo, nel territorio di Maggianico. Una coincidenza che ha colpito ancora di più la comunità: mentre i seggi aprivano per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, arrivava la notizia della morte di uno dei candidati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Muore a 21 anni in un incidente sulla Lecco-Bergamo: Davide Voria era candidato alle comunali, il dramma alla vigilia del voto

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È Davide Voria il giovane morto in moto sulla Lecco-Bergamo: era candidato a BollateUn giovane di 21 anni è morto in un incidente in moto avvenuto ieri lungo la strada tra Lecco e Bergamo, nel quartiere di Maggianico.

E’ Davide Voria, candidato consigliere comunale a Bollate, il centauro 21enne morto nell’incidente di LeccoDavide Voria, 21 anni di Bollate, è deceduto in un incidente stradale avvenuto sulla strada tra Lecco e Bergamo.

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