Moviola Torino Juve | gli episodi dubbi del match
Durante la partita tra Torino e Juventus, sono stati discussi diversi episodi controversi. In particolare, sono stati rivisti alcuni falli e decisioni dell’arbitro, con immagini che hanno sollevato dubbi su eventuali errori. La moviola ha analizzato le azioni più contestate, senza però modificare le decisioni prese in campo. La sfida si è conclusa con un risultato che ha alimentato le discussioni tra tifoserie e analisti.
di Marco Baridon Moviola Torino Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 38ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – La Juve affronta il Torino nella 38ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Zufferli. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Baccini e Lo Cicero, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Colombo. In sala VAR agirà Di Paolo, coadiuvato dall’assistente al video Marini. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE FIORENTINA LIVE 84? PAREGGIA IL TORINO! – I granata trovano il gol del pareggio con Adams: prima ci provano di testa con Casadei e poi sulla ribattuta di Perin mette in porta Adams. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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