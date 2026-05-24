Moviola Torino Juve | gli episodi dubbi del match

Notizia in breve

Durante la partita tra Torino e Juventus, sono stati discussi diversi episodi controversi. In particolare, sono stati rivisti alcuni falli e decisioni dell’arbitro, con immagini che hanno sollevato dubbi su eventuali errori. La moviola ha analizzato le azioni più contestate, senza però modificare le decisioni prese in campo. La sfida si è conclusa con un risultato che ha alimentato le discussioni tra tifoserie e analisti.