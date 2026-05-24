Durante la partita tra Napoli e Udinese, l’episodio più discusso riguarda l’espulsione di Kabasele, decisa dopo un intervento del VAR e segnalata dall’arbitro esordiente Zanotti. La decisione ha sollevato dubbi tra gli osservatori, poiché non tutti hanno ritenuto che l’intervento fosse da rosso diretto. L’episodio ha avuto un impatto sulla dinamica della partita, ma non sono stati fatti ulteriori interventi o revisioni ufficiali sulla decisione durante il match.

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© Calcionews24.com - Moviola Napoli Udinese, dubbi sul rosso a Kabasele su segnalazione del Var all’esordiente Zanotti: l’episodio

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RIGORE SCANDALOSO NON ASSEGNATO ALLINTER NEL DERBY CONTRO IL MILAN PER FALLO DI MANO!

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