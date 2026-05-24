Moviola Bologna Inter Lautaro rischia molto su Freuler | Bonacina operato sufficiente

Notizia in breve

Durante la partita tra Bologna e Inter, la moviola ha evidenziato un intervento di Lautaro su Freuler che ha generato discussioni. L’arbitro ha valutato l’azione come sufficiente con l’ausilio della tecnologia. La squadra arbitrale presente allo stadio ha offerto una prestazione complessivamente positiva, secondo quanto riferito. La decisione sul contatto tra i giocatori ha suscitato alcune opinioni divergenti, ma si è mantenuto il giudizio già espresso in campo.