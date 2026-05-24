Moviola Bologna Inter Lautaro rischia molto su Freuler | Bonacina operato sufficiente

Da internews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Bologna e Inter, la moviola ha evidenziato un intervento di Lautaro su Freuler che ha generato discussioni. L’arbitro ha valutato l’azione come sufficiente con l’ausilio della tecnologia. La squadra arbitrale presente allo stadio ha offerto una prestazione complessivamente positiva, secondo quanto riferito. La decisione sul contatto tra i giocatori ha suscitato alcune opinioni divergenti, ma si è mantenuto il giudizio già espresso in campo.

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di Stefano Cori Moviola Bologna Inter, una prestazione tutto sommato positiva quella della squadra arbitrale presente al Dall’Ara. Ieri allo Stadio Renato Dall’Ara si è giocata una partita inutile ai fini della classifica, utile solamente per aggiornare le ultime statistiche del campionato 20252026 di Bologna e Inter. Nulla di particolare da segnalare anche dal punto di vista arbitrale. Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con la moviola viene analizzata la prestazione dell’arbitro Bonacina, che viene promosso con una sufficienza. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER LA MOVIOLA DI GAZZETTA: Al’11’ Bisseck sbraccia su Rowe: rischio giallo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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