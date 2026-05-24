Mouse | PI for Hire Recensione – Un noir cartoon affascinante che però si trascina troppo a lungo

Un videogioco indie intitolato Mouse: P.I. for Hire ha attirato l’attenzione per il suo stile noir cartoon. È stato pubblicato di recente e si presenta come un'avventura nel genere investigativo. La narrazione si svolge in un mondo disegnato a mano, con un protagonista topo che si occupa di risolvere misteri. Tuttavia, molti giocatori hanno segnalato che il gioco si prolunga troppo, rallentando l’esperienza complessiva.

Tra gli indie più particolari degli ultimi mesi, Mouse: P.I. for Hire è sicuramente uno di quelli che riesce a catturare immediatamente l’attenzione. Basta guardare pochi secondi di gameplay per capire il motivo: un mix tra cartoon anni ’30 alla Steamboat Willie, noir hardboiled e sparatutto rétro in stile Doom e Quake. Sulla carta sembra un’idea incredibile. E per molte ore lo è davvero. Il problema è che, col passare del tempo, tutta questa estetica meravigliosa e il continuo bombardamento di citazioni non bastano più a sostenere un gioco che finisce per trascinarsi ben oltre il necessario. Mouse: P.I. for Hire: Un’estetica semplicemente fantastica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Mouse: P.I. for Hire Recensione – Un noir cartoon affascinante che però si trascina troppo a lungo

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Mouse P.I. For Hire Review : Anything But Cheesy

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