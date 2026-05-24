La famiglia di Nicola chiede risposte sulla sua morte a Scanzano. Sono state sollevate domande su dettagli minori che potrebbero chiarire quanto accaduto e su chi, tra le persone informate, non abbia ancora fornito testimonianze. La richiesta di verità resta centrale, mentre si attendono ulteriori chiarimenti da chi possiede informazioni ancora non condivise.

? Domande chiave Quali dettagli marginali potrebbero svelare la verità sul ritrovamento? Chi sono le persone informate che non hanno ancora parlato? Come possono i cittadini aiutare a ricostruire gli ultimi giorni? Dove si svolgerà la messa per onorare la memoria di Nicola??? In Breve Scomparsa l'8 maggio, ritrovamento il 12 maggio nel canale Fosso Valle. Famiglia Scarascia chiede collaborazione per ricostruire fatti vicino linea Metaponto-Sibari. Progettata messa in ricordo a Scanzano con . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morte di Nicola: il grido della famiglia per la verità a Scanzano

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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