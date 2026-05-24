È morta Brizia Minerva, storica dell’arte, come annunciato dall’Università del Salento. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale che esprime il cordoglio della comunità accademica. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della morte o sulla data. La docente era conosciuta per il suo contributo nel campo artistico e accademico e lascia un vuoto tra colleghi e studenti.

Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: A nome di tutta la comunità accademica dell’Università del Salento, la rettrice Maria Antonietta Aiello esprime profondo cordoglio per la scomparsa della storica dell’arte Brizia Minerva, figura di grande sensibilità culturale e di straordinario impegno nello studio e nella valorizzazione del patrimonio artistico. Volto storico del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, responsabile scientifica della pinacoteca, delle collezioni artistiche e archivi d’artista del Polo biblio-museale di Lecce, con la sua attività scientifica e divulgativa, Brizia Minerva ha contribuito in modo significativo alla diffusione della conoscenza storico-artistica, lasciando un segno autorevole nel mondo della cultura e della ricerca. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Morta la storica dell’arte Brizia Minerva Cordoglio dell'Università del Salento

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