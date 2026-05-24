Monza sfila per la pace | in centinaia al grido Palestina libera e fuori i militari dalle città

Una maxi bandiera della pace e poi le bandiere della Palestina invocando la fine di tutti i conflitti per investire i soldi destinati alle armi e alla militarizzazione alla sanità e alla scuola. Erano in centinaia questo pomeriggio, domenica 24 maggio, i partecipanti al grande corteo della pace. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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