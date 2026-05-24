Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha annunciato la seconda edizione della maratona letteraria, che segue il successo della prima. L’evento ha visto la partecipazione di 26 autori e ospiti come un giornalista noto e uno scrittore emergente locale. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di coinvolgere scrittori e scrittrici, promuovendo la cultura letteraria nel territorio. La data e il programma completo sono ancora da definire.

Scrittori e scrittrici cercasi. Dopo il successo della prima edizione – maratona letteraria con ben 26 autori e la partecipazione di ospiti d’eccezione come il giornalista Stefano Nazzi e il giovane scrittore locale Gabriele Cavallini – il Comune di Montopoli in Val d’Arno rinnova la scommessa. È ufficialmente aperto l’avviso pubblico per partecipare a “ Montopoli si racconta: voci e parole di autori e autrici del territorio ”, la rassegna dedicata alla promozione della scrittura e della lettura in ogni sua forma. "Lo scorso anno – commentano dall’amministrazione comunale – è stato bello vedere l’entusiasmo delle autrici e degli autori che ci hanno inviato le proprie opere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montopoli si racconta. La II edizione

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