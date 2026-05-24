Montopoli si racconta La II edizione
Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha annunciato la seconda edizione della maratona letteraria, che segue il successo della prima. L’evento ha visto la partecipazione di 26 autori e ospiti come un giornalista noto e uno scrittore emergente locale. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di coinvolgere scrittori e scrittrici, promuovendo la cultura letteraria nel territorio. La data e il programma completo sono ancora da definire.
Scrittori e scrittrici cercasi. Dopo il successo della prima edizione – maratona letteraria con ben 26 autori e la partecipazione di ospiti d’eccezione come il giornalista Stefano Nazzi e il giovane scrittore locale Gabriele Cavallini – il Comune di Montopoli in Val d’Arno rinnova la scommessa. È ufficialmente aperto l’avviso pubblico per partecipare a “ Montopoli si racconta: voci e parole di autori e autrici del territorio ”, la rassegna dedicata alla promozione della scrittura e della lettura in ogni sua forma. "Lo scorso anno – commentano dall’amministrazione comunale – è stato bello vedere l’entusiasmo delle autrici e degli autori che ci hanno inviato le proprie opere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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