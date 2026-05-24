Un geologo ha effettuato un sopralluogo tra Ferrovia e Villafranca, riscontrando erosioni e deterioramenti dell’argine. Durante il controllo, sono stati notati accumuli di legname che potrebbero compromettere la stabilità della struttura. Questi depositi, combinati alle erosioni, aumentano il rischio di cedimenti lungo l’argine. Nessuna informazione è stata fornita su interventi immediati o piani di manutenzione. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.

? Domande chiave Cosa riscontrò il geologo durante il sopralluogo tra Ferrovia e Villafranca?. Come influisce l'accumulo di legname sulla tenuta degli argini?. Perché la golena di San Tomè non può più contenere le piene?. Chi deve garantire la manutenzione per evitare nuovi cedimenti strutturali?.? In Breve Relazione del geologo Riccardo Galassi redatta dopo ispezione tecnica del 17 maggio.. Oltre sei chilometri di alveo ostruiti da vegetazione e accumuli di legname.. Golena di San Tomè compromessa da sedimenti e boschi fitti.. Comitato composto da Barbara Ascolese, Stefania Evangelisti, Alessandra Montebugnoli e Raffaele Zoli.. Il Comitato... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montone, allarme per l’argine: erosioni e rischi tra Ferrovia e Villafranca

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