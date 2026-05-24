Monticello | 600 firme per salvare il panificio storico transennato
A Monticello, un panificio storico è stato transennato e chiuso al pubblico, scatenando una petizione con oltre 600 firme per salvarlo. La chiusura deriva da una decisione del Comune che ha installato barriere sulla strada, bloccando l’accesso all’attività. La situazione ha generato preoccupazione tra i clienti e i sostenitori, che chiedono chiarimenti sulle motivazioni e sui provvedimenti adottati.
? Domande chiave Come può una transennatura stradale minacciare un'attività storica?. Perché la decisione del Comune ha bloccato l'ingresso del negozio?. Chi sta guidando la battaglia legale per proteggere il panificio?. Quali sono le conseguenze di questa scelta sulla viabilità del borgo?.? In Breve 600 firme raccolte in soli sette giorni dai cittadini di Monticello Conte Otto.. Legale Christian Zovico difende il diritto al lavoro dei titolari del panificio.. Consigliera Cristina Zanini monitora l'impatto politico della gestione stradale sul borgo.. Nuovi blocchi stradali comunali impediscono l'accesso diretto ai clienti del negozio.. Almeno 600 firme raccolte in una sola settimana a Monticello Conte Otto per impedire la chiusura di un panificio storico, messo in ginocchio dalla decisione del Comune di transennare la strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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