Monticello | 600 firme per salvare il panificio storico transennato

Notizia in breve

A Monticello, un panificio storico è stato transennato e chiuso al pubblico, scatenando una petizione con oltre 600 firme per salvarlo. La chiusura deriva da una decisione del Comune che ha installato barriere sulla strada, bloccando l’accesso all’attività. La situazione ha generato preoccupazione tra i clienti e i sostenitori, che chiedono chiarimenti sulle motivazioni e sui provvedimenti adottati.