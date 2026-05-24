Due veicoli, un'auto e un quad, si sono scontrati in via Genova a Montecorvino Pugliano. L'incidente ha causato il ferimento di due persone, trasportate in ospedale. Un ragazzo di 17 anni ha riportato ferite di media gravità, mentre un altro coinvolto ha subito ferite meno serie. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell'incidente.

? Punti chiave Come si sono scontrati l'auto e il quad in via Genova?. Quali sono le reali condizioni cliniche del ragazzo di 17 anni?. Chi dovrà ricostruire la dinamica esatta dell'impatto tra i mezzi?. Perché l'intervento della Vo.P.I. è stato decisivo per i feriti?.? In Breve Settecentesimo diciassettenne con trauma cranico e quarantanovenne con trauma all'anca trasportati in codice giallo.. Intervento tempestivo dei volontari Vo.P.I. per stabilizzare i due feriti in via Genova.. Forze dell'Ordine sul posto per ricostruire la dinamica tra auto 50cc e quad.. Due feriti sono stati trasportati in ospedale questa tarda mattinata dopo uno scontro stradale avvenuto in via Genova a Montecorvino Pugliano tra un’auto e un quad. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecorvino Pugliano: scontro tra auto e quad, due feriti in ospedale

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