Il festival musicale previsto a Montecarlo quest’anno è stato cancellato. La motivazione ufficiale è legata alla necessità di ristrutturare il campo sportivo e il terreno di gioco, che ha comportato la sospensione dell’evento. La manifestazione, che avrebbe dovuto ospitare artisti come Spencer & Hill, era stata annunciata come un ritorno temporaneo, ma ora si annulla definitivamente. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori senza indicare nuove date o alternative.

Sembrava si trattasse soltanto di un anno sabbatico. Dovuto ad esigenze reali, per il rifacimento del campo sportivo, del terreno di gioco in primis. L’appuntamento, si pensava, fosse per il 2026. Invece no. La manifestazione al campo sportivo di Montecarlo dedicata a Bud Spencer e Terence Hill, con film, rievocazioni, cospalyer del mondo western, purtroppo non si farà più. Non solo in questo 2026, ma anche in futuro. All’impianto sportivo di località Verruca, infatti, è stato realizzato un manto in erba sintetica di ultima generazione e questo significa che non si possono appoggiare sopra strutture che potrebbero rovinarlo. Infatti la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecarlo. Non si farà più la "Spencer & Hill"

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