A Forlì sono state emesse multe per chi circola con monopattini senza targa, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di esposizione del contrassegno. Le sanzioni sono state applicate a chi non ha rispettato questa normativa. Non sono stati specificati i costi delle multe, né le procedure per ottenere il contrassegno per i minorenni o per chi non indossa il casco.

? Punti chiave Quanto costano le sanzioni per chi non ha il casco?. Chi deve gestire la pratica del contrassegno per i minorenni?. Come cambiano i controlli nel centro storico durante la notte?. Cosa accade se si effettuano modifiche strutturali al mezzo?.? In Breve 91,9% delle 210 infrazioni rilevate riguarda il mancato uso del casco protettivo.. 12 sanzioni per assenza di targa registrate dopo l'obbligo del 16 maggio.. Multe da 50 a 800 euro per violazioni su casco, targa e modifiche.. Obbligo assicurazione per i conducenti in vigore dal prossimo 16 luglio.. Dodici sanzioni per mancanza del contrassegno identificativo a Forlì da quando il nuovo obbligo è entrato in vigore il 16 maggio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monopattini a Forlì: scattano le multe per il nuovo obbligo di targa

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Monopattini, scatta l'obbligo di targa: multe fino a 400 euro

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