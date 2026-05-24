Mongolfiere aerei e futurismo | com' è nata la passione per il volo a Novara

Notizia in breve

A Novara, la passione per il volo inizia tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento con le prime ascensioni in mongolfiera. Successivamente, si sviluppa anche attraverso gli aereoplani e le opere futuriste di Barbara, pseudonimo dell’artista Olga Biglieri. La città ha quindi visto una progressiva evoluzione nel tempo, passando dalle prime esperienze con i palloni aerostatici alle espressioni artistiche ispirate al volo e al movimento.