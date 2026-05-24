Mongolfiere aerei e futurismo | com' è nata la passione per il volo a Novara
A Novara, la passione per il volo inizia tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento con le prime ascensioni in mongolfiera. Successivamente, si sviluppa anche attraverso gli aereoplani e le opere futuriste di Barbara, pseudonimo dell’artista Olga Biglieri. La città ha quindi visto una progressiva evoluzione nel tempo, passando dalle prime esperienze con i palloni aerostatici alle espressioni artistiche ispirate al volo e al movimento.
A Novara la storia del volo comincia tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, passando dalle prime ascensioni in mongolfiera fino agli aviodipinti futuristi di Barbara, pseudonimo dell'artista Olga Biglieri.A questi temi è dedicato l'incontro pubblico che si terrà lunedì 25 maggio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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