Fabrizio Daluiso, concorrente di Money Road 2, si presenta con muscoli evidenti, petto peloso e baffi pronunciati. Il suo profilo Instagram mostra immagini di pose provocanti e scatti in mutande. Tra i partecipanti della seconda stagione, Daluiso si distingue per l’aspetto fisico e la presenza social, attirando molta attenzione da parte del pubblico e dei media.

Muscoli in vista, petto villoso, baffi da macho e un Instagram costruito tra estetica provocante e pose in mutande: il suo nome è Money Road e nella seconda stagione uno dei protagonisti più discussi è sicuramente Fabrizio Daluiso. Già dalla prima puntata il concorrente ha attirato l’attenzione del pubblico per alcune scene piuttosto sopra le righe, tra cui un momento diventato virale in cui si sarebbe mostrato in modo provocatorio davanti a una concorrente. Un ingresso in scena che ha immediatamente diviso il pubblico tra ironia e perplessità. Il personaggio social tra provocazione e autoironia. Sui social Fabrizio si descrive con un’identità molto costruita e volutamente esagerata, a metà tra icone pop e modelli hollywoodiani. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Money Road 2, chi è davvero Fabrizio Daluiso: il concorrente più discusso

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