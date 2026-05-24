Durante l’annuncio dei convocati per il Mondiale in America, alcuni protagonisti sono stati al centro di momenti virali. Mbappé è stato mostrato in un video mentre si comportava come un cassiere, mentre Tuchel ha paragonato la presentazione a una scena dei Beatles. Nel frattempo, il re Harald ha letto la lista dei convocati. L’evento ha attirato molta attenzione sui social media, diventando uno dei momenti più condivisi della giornata.

Annunciare i convocati per il Mondiale in America è diventata una cosa seria. Dembélé e Mbappé sono i protagonisti di una sitcom in pieno stile statunitense. L’ Inghilterra si ispira ai Beatles. E per un ritorno in grande stile la Norvegia scomoda re Harald V. Se alcuni ct si “accontentano” ancora di una semplice conferenza stampa – come Brasile e Portogallo – il resto del mondo si sfida per il cortometraggio più bello di questa edizione. Arte e fantasia al potere: così il nuovo trend spopola sui social. Tuchel “sceglie” i Beatles. Se è vero che le eccellenti esclusioni di Palmer, Alexander-Arnold e Foden hanno creato più di un semplice dibattito contro il ct Tuchel, il video-annuncio prodotto dalla nazionale inglese ha messo tutti d’accordo: “Questo è probabilmente l’annuncio più cool della storia del calcio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, i convocati diventano un film: Mbappé cassiere, Tuchel con i Beatles e re Harald legge la lista. La gara all’annuncio più virale

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