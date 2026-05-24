Domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, si svolgono le elezioni comunali in 23 Comuni del Torinese, tra cui Moncalieri, Venaria, Alpignano e altri 20 piccoli paesi. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i componenti del Consiglio comunale. La consultazione si svolge su due giorni, con orari stabiliti per entrambe le giornate.

Domenica 24 (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio 2026 (dalle 7 alle 15) in 23 Comuni del Torinese si vota per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Lo scrutinio delle schede delle elezioni comunali inizierà appena chiusi i seggi, alle 15 di lunedì 25 maggio.Sono tre i comuni -. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Moncalieri, Venaria Reale e Alpignano verso il voto del 24-25 maggio: chi sono i candidatiA fine maggio, i cittadini di diversi Comuni si recheranno alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti comunali.

Dieci Comuni veronesi al voto, i candidati sindaco e le liste che li sostengonoTra pochi giorni si terranno le elezioni amministrative nei dieci Comuni della provincia di Verona.

Temi più discussi: Elezioni amministrative, si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Elezioni del 24 e 25 maggio, 80 comuni piemontesi alle urne. Tutto ciò che devi sapere; Moncalieri, Venaria, Alpignano e 20 piccoli comuni al voto: i candidati sindaco e le liste; Piemonte, dove e quando si vota per le comunali 2026: elezioni in 79 Comuni, a Moncalieri Vannacci sfida il Pd.

Il Bucintoro del campo largo naviga tra Venezia e VenariaVenezia si prende i riflettori nazionali, con il campo largo che tenta con il dem Andrea Martella di strappare Palazzo Manin lasciato in eredità da Luigi Brugnaro dopo dieci anni di amministrazione di ... lospiffero.com

Moncalieri, Venaria, Alpignano e 20 piccoli comuni al voto: i candidati sindaco e le listeDomenica 24 (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio 2026 (dalle 7 alle 15) in 23 Comuni del Torinese si vota per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Lo scrutinio delle schede delle elezion ... torinotoday.it