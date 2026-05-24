Molise ok al bilancio | addio al Fondo Ambiente Liquidità e al debito

Il bilancio del Molise è stato approvato, con la cancellazione del Fondo Ambiente Liquidità e del debito. La rimozione di questi debiti potrebbe incidere sui servizi sanitari locali. I revisori dei conti hanno evidenziato dieci punti di allerta nel bilancio, segnalando possibili criticità. La decisione di eliminare alcuni debiti si inserisce in un quadro di gestione finanziaria regionale in evoluzione.

? Punti chiave Come influirà la cancellazione del debito FAL sui servizi sanitari locali?. Perché i revisori dei conti hanno segnalato dieci punti di allerta?. Quali risorse concrete arriveranno ai piccoli comuni e alle aree interne?. Chi gestirà i fondi per riparare i danni da eventi atmosferici?.? In Breve Spesa sanitaria regionale stanziata per oltre 959 milioni di euro.. Proroga bandi per danni atmosferici fissata al 30 settembre 2026.. Opposizione critica emendamento da 18 milioni destinato alla sanità regionale.. Debito accumulato tra il 2013 e il 2016 supera i 243 milioni.. Il Consiglio regionale del Molise ha approvato venerdì il bilancio di previsione 2026-2028 con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 5 assenze, sancendo la cancellazione del Fondo Ambiente Liquidità (FAL). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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