In Molise, 19 comuni sono chiamati alle urne, tra tensioni e sfide locali. A Montenero, si svolge una competizione tra la sindaca uscente e i suoi avversari. Sono stati presentati ricorsi elettorali che potrebbero influire sulla validità delle future nomine. Le urne si apriranno tra poche ore, mentre le disputate si protraggono anche nelle fasi post-voto. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sui ricorsi in corso.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra la sindaca uscente e i suoi sfidanti?. Come influiranno i ricorsi elettorali sulla legittimità dei nuovi sindaci?. Quali programmi concreti proporranno i candidati per fermare lo spopolamento?. Cosa decideranno i cittadini di Bojano e Agnone per il loro futuro?.? In Breve Voto il 24 maggio per 11 comuni di Campobasso e 8 di Isernia.. Montenero di Bisaccia vede sfidarsi Simona Contucci, Nicola Travaglini e Gaetano De Risio.. A Bojano si contendono la guida Carmine Ruscetta e lo sfidante Gabriele Taddeo.. Agnone vede il confronto tra il sindaco uscente Daniele Saia e Marco Cacciavillani.. Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 7:00, i cittadini di 19 comuni tra le province di Campobasso e Isernia si recheranno alle urne per rinnovare le amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise al voto: 19 comuni tra sfide locali e tensioni a Montenero

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