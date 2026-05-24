Circa 450 persone si sono radunate in piazza a Modena, con sirene e momenti di silenzio dedicati alle vittime. Il corteo ha coinvolto cittadini e attivisti, ma si sono verificati scontri tra il sindaco e un attivista presente nel corteo. Alcuni partecipanti hanno affermato che l’attacco avvenuto durante la manifestazione fosse parte di un progetto ideologico preciso. La polizia ha monitorato la situazione senza che si registrassero feriti.

? Punti chiave Perché il sindaco e un attivista si sono scontrati in piazza?. Chi ha sostenuto che l'attacco seguisse un progetto ideologico preciso?. Come spiegano le autorità la natura dell'azione compiuta da El Koudri?. Quali conseguenze avrà lo scontro sulla gestione della sicurezza a Modena?.? In Breve Sirene suonate alle 16:12 in Largo Garibaldi per onorare le vittime.. Carlo Giovanardi ed Elena Donazzan partecipano alla commemorazione a Modena.. Giuseppa Sapolito e Martina Braglia esprimono preoccupazione per la sicurezza territoriale.. Ferenc Venturelli contesta il sindaco Mezzetti per la rimozione della bandiera italiana.. Circa 450 cittadini si sono riuniti ieri in Largo Garibaldi a Modena per un momento di silenzio e raccoglimento, esattamente una settimana dopo la tragedia che ha colpito la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, 450 persone in piazza: sirene e silenzio per le vittime

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