mobili di lusso per le griffe club house licenzia 22 persone

Club House ha licenziato 22 dipendenti in modo unilaterale e senza preavviso. La decisione ha colto di sorpresa i lavoratori, che hanno definito l’atto come improvviso e inaspettato. La società, specializzata in mobili di lusso, non ha comunicato dettagli sulle motivazioni o sui tempi dei licenziamenti. La notizia è stata confermata senza ulteriori precisazioni.

Per i dipendenti è stata una doccia fredda, una decisione "unilaterale e inaspettata". Club House Italia spa, storica realtà nel settore del mobile imbottito di lusso, attiva nella realizzazione e distribuzione di prodotti in licenza per marchi come Trussardi, Fendi, Bentley, Dolce&Gabbana e Bugatti, con showroom anche nel centro di Milano, ha annunciato una procedura di licenziamento collettivo per 22 dipendenti su 241. Esuberi tra Forlì, dove sorge il polo produttivo, e Milano dove si trovano uffici e punti vendita. La decisione è stata comunicata nel corso di un incontro convocato per discutere dell’andamento aziendale successivo all’ultimo Fuorisalone, e i lavoratori in assemblea hanno risposto aprendo lo stato di agitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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