Durante un evento a Misano, è stata organizzata una cena sospesa a 50 metri di altezza sul traguardo di una pista automobilistica. Non sono stati forniti dettagli su come gli chef prepareranno i piatti in questa posizione elevata. Inoltre, nel corso del weekend si svolgerà una gara di auto sportive, con una BMW M4 GT3 che parteciperà all'evento. Non sono state comunicate informazioni sui piloti o sulle modalità di gara.

? Punti chiave Come faranno gli chef a cucinare a 50 metri d'altezza?. Chi guiderà la BMW M4 GT3 durante il weekend?. Cosa accadrà al circuito dopo le gare di endurance?. Perché Misano ha scelto questa nuova formula per il pubblico?.? In Breve Sabato 18 luglio l'Elektronfest ospiterà Planet Funk e Dj Ralf al circuito.. Valentino Rossi guiderà la BMW M4 GT3 Evo del Team WRT.. La piattaforma gastronomica Dinner in the Air sorgerà a 50 metri d'altezza.. L'evento dal 17 al 19 luglio mira a diversificare l'offerta turistica locale.. Dal 17 al 19 luglio il circuito Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà il Gt World Challenge powered by Aws, introducendo una piattaforma gastronomica sospesa a 50 metri d’altezza proprio sopra il traguardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misano, cena sospesa a 50 metri sul traguardo: il nuovo evento GT

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